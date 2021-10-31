Умер Геннадий Васильев, генерал-полковник авиации, командовавший Московским округом ВВС и ПВО

На 78-м году жизни умер генерал-полковник авиации Геннадий Васильев, командовавший Московским округом ВВС и ПВО (1998 - 2002 годы). Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщили в Московском доме ветеранов войн и Вооруженных сил.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня на 78-м году жизни ушел Геннадий Борисович Васильев», - приводит ТАСС заявление дома ветеранов.

По данным представителей организации, генерал-полковник авиации умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Похороны состоятся в узком кругу во вторник, 2 ноября, на Федеральном военно-мемориальном кладбище.

Геннадий Васильев окончил Военно-воздушную академию им. Гагарина, Академию Генштаба, после чего занимал должности замкомандующего армией ПВО и командующего, а с 2002 года в отставке. Кроме того, он выполнял обязанности статс-секретаря - зампредседателя государственной технической комиссии при президенте России. Геннадий Васильев также был председателем президиума объединенного совета «Союз ветеранов войск ПВО».