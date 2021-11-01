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Здоровье1 ноября 2021 2:22

Медведев заявил, что пятая часть информации о COVID-19 является фейками

Он добавил, что странам пришлось противостоять мощным информационным атакам
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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противостоять пришлось и мощным информационным атакам,

противостоять пришлось и мощным информационным атакам,

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период пандемии коронавируса многие государства столкнулись с попытками манипулировать общественным мнением, в том числе дестабилизировать и без того непростую обстановку. Об этом заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Он отметил, что среди всей информации о ковиде почти пятая часть является фейками.

- Кроме борьбы с самим вирусом, противостоять пришлось и мощным информационным атакам, потоку новостей, способных посеять в обществе панику и хаос. По различным оценкам, к разряду фейков относится почти пятая часть всей информации о COVID-19. И это еще оптимистические оценки… , - говорится в статье Медведева "Шесть уроков одной пандемии", которая опубликована в "Российской газете".