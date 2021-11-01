Медведев заявил, что пятая часть информации о COVID-19 является фейками

противостоять пришлось и мощным информационным атакам, Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период пандемии коронавируса многие государства столкнулись с попытками манипулировать общественным мнением, в том числе дестабилизировать и без того непростую обстановку. Об этом заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Он отметил, что среди всей информации о ковиде почти пятая часть является фейками.

- Кроме борьбы с самим вирусом, противостоять пришлось и мощным информационным атакам, потоку новостей, способных посеять в обществе панику и хаос. По различным оценкам, к разряду фейков относится почти пятая часть всей информации о COVID-19. И это еще оптимистические оценки… , - говорится в статье Медведева "Шесть уроков одной пандемии", которая опубликована в "Российской газете".