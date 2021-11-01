В Госдуме предложили ввести 50%-скидку на поездки в общественном транспорте для привитых Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести скидки на поездки в общественном транспорте тем, кто прошел вакцинацию. Парламентарий направил свое предложение на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В письме Василий Власов просит рассмотреть возможность предоставить скидку в 50% тем, кто прошел вакцинацию.

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Чтоб сбить темпы прироста заболеваемости в стране объявлен период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Пока единственный способ побороть болезнь - это вакцинация и формирование коллективного иммунитета. Льготы на проезд могут стать мерой, которая простимулирует людей проходить данную процедуру.

Парламентарий отмечает, что указанная льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые пользуются услугами муниципальных перевозчиков.

- В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации, — цитирует Rt текст обращения.

Сегодня пассажирам общественного транспорта необходимо носить маску во время поездок. Потому что только она может защитить от коронавируса. К сожалению, этому правилу многие не следуют, что приводит к конфликтам.

Во многих регионах усилили контроль за данной мерой профилактики, сообщает телеканал "360".

Ранее высшим учебным заведениям в России порекомендовали провести вакцинацию от коронавирусной инфекции для студентов из зарубежных государств, сообщает ФАН.