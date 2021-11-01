Власти Москвы готовят план по отказу от мигрантов на стройках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов, а также рационализацию труда, позволяющую повысить производительность.

Бочкарёв указал на нехватку рабочих и инженеров на стройках в связи с масштабами программы реновации в Москве. Вице-мэр оценивает недостаток трудовых ресурсов примерно в 40%. Как он отметил, многие мигранты разъехались за время пандемии, и в итоге из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч.

Кроме того, Бочкарёв отметил и изменение национального состава рабочих. Так, если ранее было больше мигрантов из Таджикистана, то на сегодняшний день больше рабочих приезжают из Узбекистана и Киргизии, а также на стройках стало больше жителей Подмосковья. Вице-мэр также сообщал, что зарплата рабочих-мигрантов повысилась, однако многие не хотят работать и за повышенную зарплату.

«Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тысяч рублей. А была 30 тысяч. Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать», - приводит РБК слова вице-мэра.

Вице-мэр Москвы дал поручение разработать план мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах столицы. Как он заявил, процесс строительства должен занимать в два раза меньше времени и требовать в три раза меньше людей, а сделать это необходимо за счет технологических решений и механизации возведения объекта, как делается на Западе.