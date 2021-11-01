Умер Андрей Плам, генконсул России в Дананге. Фото: МИД РФ

В минувшие воскресенье, 31 октября, в возрасте 58 лет ушел из жизни генеральный консул России в Дананге Андрей Плам. Об этом в понедельник, 1 ноября 2021, сообщило российское посольство во Вьетнаме.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 31 октября 2021 года скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посланник II класса, генеральный консул Российской Федерации в Дананге .... Светлая память об Андрее Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в сообщении, которое опубликовано в Twitter диппредставительства.

Причина смерти российского генконсула не уточняется.

Андрей Плам окончил МГИМО, владел английским и тайским языками. За время своей карьеры он работал советником российского посольства в Сингапуре, а позже стал советником-посланником посольства в Таиланде. В 2015 году дипломату присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Плама назначили генконсулом в Дананге в октябре 2019 года.