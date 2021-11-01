После крушения поездов пассажирам пришлось полчаса идти по рельсам Фото: REUTERS

Пассажиры после столкновения двух поездов на юге Англии неподалеку от города Солсбери смогли выбраться из вагонов только спустя 25 минут, после чего им пришлось полчаса идти пешком по туннелю до станции Солсбери, где им предложили помощь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в результате столкновения двух поездов на путях пострадали по меньшей мере 13 человек. Один из раненых, машинист, оказался зажат в кабине. Также отмечается, что никто из числа пострадавших граждан не получил серьезных травм. По данным полиции, серьезных травм никто не получил.

Это уже второй инцидент на железных дорогах Великобритании за сутки. Незадолго до этого в воскресенье, 31 октября, упавшее дерево оборвало провода и прервало сообщение между Лондоном и Глазго. Как пишет Times, происшествия на британских железных дорогах довольно редки, однако за последнее десятилетие произошло несколько аварий со смертельным исходом.