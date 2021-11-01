Алжир объявил о прекращении поставок газа в Испанию из-за конфликта с Марокко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцелярия президента Алжира объявил, что из-за агрессивных действий Марокко страна прекращает поставки газа в Испанию по магистральному газопроводу Магриб – Европа.

Сообщается, что алжирский президент Абдельмаджид Теббун получил отчет о контракте, который связывает национальную компанию Sonatrach с управлением по электроэнергии и воде Марокко от 2011 года. Срок документа истек в минувшие воскресенье, 31 октября, и Алжир отказался продлевать договор.

«Из-за враждебных действий Марокко в отношении Алжира, подрывающих национальное единство, президент приказал нефтяной компании Sonatrach прекратить торговые отношения с марокканской электроэнергетической компанией ONEE», - сказано в заявлении президента республики.

Трубопровод Магриб - Европа доставляет алжирский природный газ в Испанию через Марокко, который также использует часть газа для производства около 10 процентов электроэнергии.

Марокканская заявила, что закрытие газопровода только незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем, компания «предвидела это решение» и «приняла необходимые меры», передает агентство MAP.

Накануне Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко и запретил стране полеты в своем воздушном пространстве. Алжир обвиняет Марокко в поддержке алжирских сепаратистов, а также использовании израильских технологий для слежки за официальными лицами страны.