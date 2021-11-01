Три случая штамма коронавируса "мю" выявлены в России Фото: Мария ЛЕНЦ

В России выявлено три случая заражения штаммом коронавирусной инфекции «мю» и один случай штамма коронавируса «лямбда». Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«Штамм "лямбда" у нас на территории РФ при обновлении вариантов встречался всего лишь один раз, а генный вариант "мю" - три раза», - заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, выступая на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых Силах РФ».

При этом Акимкин отметил, что доминирующим в России, как и в мире, остается штамм коронавируса «дельта». Кроме того, по его словам, на сегодняшний день нет данных, что новый штамм коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение заболевания или устойчив против антител.

Напомним, штаммы коронавируса «лямбда» и «мю» были впервые выявлены в Южной Америке.