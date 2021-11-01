Кремль: в условиях пандемии ответственность глав регионов возрастает

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В условиях пандемии коронавирусной инфекции ответственность глав российских регионов возрастает, и каждый из них играет ключевую роль в обеспечении безопасности граждан. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как-то не формализованы какие-то критерии оценки, но, конечно же, в этих непростых, кризисных пандемических условиях возрастает ответственность каждого главы региона», - сказал представитель Кремля.

Комментируя вопрос, насколько важен для Кремля показатель эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией при принятии решения о соответствии губернатора должности, Песков заявил, что это имеет важное значение для всей страны.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера указал на то, что каждый глава российского региона имеет особые полномочия, которые реализует. «Главное, что в этой ситуации каждый глава региона действительно может играть и играет ключевую роль для обеспечения санитарной безопасности граждан на фоне такой развивающейся инфекции», - добавил он.