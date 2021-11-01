В России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации зарубежными вакцинами

Начиная с лета 2021 года, количество таких предложений выросло в 20 раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе компании Group-IB рассказали изданию "Газета.ru", что России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации не только отечественными, но и зарубежными вакцинами.

Ведущий аналитик Департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров отметил, если летом 2021 года цены на поддельные сертификаты варьировались от 3 до 30 тысяч рублей при сроке изготовления около трех недель, то сейчас - от 4 до 12 тысяч рублей, со сроком изготовления до трех дней.

Начиная с лета 2021 года, количество таких предложений выросло в 20 раз. На данный момент выявлено 3158 площадок с предложением купить поддельный сертификат, рассказали в Digital Risk Protection.

Адвокат МКА "Клишин и партнеры" Виталий Богомолов рассказывал "Известиям" о наказании за подделку сертификата о вакцинации. Специалист напомнил, что в соответствии со статьей 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) подобное злодеяние наказывается лишением свободы или принудительными работами на срок до двух лет либо арестом на срок до шести месяцев.

Ранее RT сообщал, что Роскомнадзор с марта 2021 года удалил или заблокировал 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.