Хореограф-постановщик "Ледникового периода" о Милохине: "Сначала не понял, что это такое передо мной стоит"

Хореограф-постановщик "Ледникового периода" рассказал о своей первой реакции на пару Милохина и Медведевой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик "Ледникового периода" Максим Ставиский в беседе с "Газетой.ru" рассказал о своей первой реакции на решение Ильи Авербуха поставить в пару Евгению Медведеву и Даню Милохина.

"Не могу сказать, что я расстроился или обрадовался. Илья ставит пару, и с первого взгляда делать выводы невозможно. Я тоже, когда Даню увидел, сначала не понял, что это такое передо мной стоит - с красными ногтями, с пирсингом, с красными волосами. Экстравагантный вид. Но мы с ним пообщались, и это оказался классный парень, работяга, все хочет делать, работает с огромным желанием, ему все интересно.", - заявил спортсмен.

Ставиский добавил, что блогер работает на пределе своих возможностей.

"У меня к нему нет никаких претензий и замечаний, он работает как может и очень нравится мне по характеру. Они с Женькой друг другу подходят - оба такие молодые, свеженькие, прямо светлый луч в нашем темном царстве", - сообщил он.

Евгения Медведева и Даня Милохин выступили в четвёртом выпуске «Ледникового периода» под саундтрек из фильма "Бумбараш". После проката тиктокер в шутку пожаловался, что партнёрша пытается "хайпиться" на нём, и рассказал о планах снять совместный клип на льду, передает RT.

Ранее Life.ru рассказывал, как на "Ледниковом периоде" накаляется конфликт между Загитовой и Медведевой. Девушки уже не соревнуются на профессиональном уровне, но их до сих пор сталкивают лбами. Причём поводы для этого находятся самые разные, порой и вовсе не примечательные. В этот раз в их отношения влез тиктокер Даня Милохин.