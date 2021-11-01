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Политика1 ноября 2021 13:42

США подтвердили готовность оказать военную поддержку Украине из-за «переброски» российских войск к границе

Вашингтон обсудил данную ситуацию с партнерами
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США подтвердили готовность оказать военную поддержку Украины из-за «переброски» российских войск к границе

США подтвердили готовность оказать военную поддержку Украины из-за «переброски» российских войск к границе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон на фоне сообщений о якобы переброске военных России к границам Украины обсудил данную ситуацию с партнерами и подтвердил готовность оказать военную поддержку Киеву Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

«У нас была возможность на этих выходных провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу Украины и подтвердить, что мы защищаем, или поддерживаем суверенитет Украины», - заявил помощник американского лидера.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свой источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» вблизи украинских границы. По данным издания, политики зарегистрировали то, что, по их мнению, представляет собой «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России».