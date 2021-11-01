Аналитики заявили, что каждый второй продавец жилья в Москве готов к торгу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аналитики "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" рассказали, что на вторичном рынке недвижимости Москвы продается 45,9 тысячи объектов, при этом только 5% продавцов квартир готовы торговаться с потенциальным покупателем. Об этом в понедельник, 1 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что наиболее спокойно к возможному торгу в столице относятся продавцы квартир стоимостью 10-20 миллионов рублей. Около 45% продавцов готовы предоставить скидку, то есть фактически каждый второй, передает издание.

"В настоящее время размеры скрытых скидок на квартиры в Москве составляют 2-5%. По нашим оценкам, 80-90% продавцов жилья не указывают возможность торга, но при этом делают дисконт. Сейчас можно назвать редчайшими случаи, когда объект уходит по той цене, которая указана в объявлении", - рассказали риелторы.

Специалисты рекомендовали покупателям активно торговаться, а не ждать того, что продавец безропотно даст скидку.

"Если объект реально интересен, то не поленитесь и позвоните через неделю-две вновь с этим же вопросом", - добавили в компании.

Ранее Москва расположилась на пятом месте рейтинга городов, лидирующих по росту цен на вторичное жилье. В столице на вторичном рынке квадратный метр жилья за месяц возрос в цене на 4,09% - до 275,7 тысячи рублей, передает телеканал "360".

А вот число квартир в премиальных новостройках "старой" Москвы снизилось в августе на 0,7% в месяц. При этом за год оно выросло на 60,7%, сообщили ФАН в компании "Бон Тон".