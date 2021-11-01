В Белом доме заявили, что Байден не заразился коронавирусом от Псаки

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба Белого дома в понедельник, 1 ноября.

После появления информации о том, что пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки заразилась коронавирусной инфекцией, Байден прошел тестирование на covid-19. Тест показал отрицательный результат, заверили в Белом доме.

В администрации президента США уточнили, что тест сделали "для соблюдения условий въезда на территорию Великобритании" и участия в конференции в Глазго.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусной инфекцией. Ее тест на наличие в организме вируса covid-19 показал положительный результат.

Напомним, конференция Организации объединенных наций (ООН) об изменении климата проходит с 1 по 12 ноября 2021 года в шотландском городе Глазго.