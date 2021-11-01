Москвичей предупредили об ухудшении погоды 4 ноября 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Температура в Москве на неделе останется выше нормы, а в пятницу, 5 ноября, аномалия может достигнуть 6-7 градусов, однако в День народного единства, 4 ноября, произойдет ухудшение погоды. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Специалист рассказала, что в начале недели ночная температура будет слабоотрицательной. Согласно прогнозам, днем в понедельник, 1 ноября, температура воздуха поднимется до +9…+11 градусов, а во вторник, 2 ноября, - до +7…+9 градусов. На следующий день, 3 ноября, синоптики обещают небольшой дождь, однако температура останется на уровне +7…+9 градусов.

«Более значимое ухудшение погоды произойдет 4-го числа, потому что погоду будет определять циклон, но мы попадем в промежуточный гребень, поэтому (прогнозируются) дожди на 4-е число, местами и небольшие», – приводит РИА Новости слова синоптика, которая уточнила, что дневная температура останется на уровне +7…+9 градусов

Холодный атмосферный фронт пересечет столицу в субботу, 6 ноября, из-за чего в течение суток в городе ожидаются небольшие осадки. «Скорее всего, 7-го числа осадков будет чуть меньше, чем накануне, а температура будет на градус-полтора ниже. Но в любом случае в течение всей недели температура воздуха останется выше климатической нормы», - заключила эксперт.