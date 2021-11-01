Более половины россиян не считают видеоигры нормальным спортом

Более половины россиян считают, что киберспорт нельзя приравнивать к обычному спорту. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Половина россиян никогда не играла в видеоигры. Вообще ни разу. И это в стране, команда которой выиграла последний чемпионат мира по Dota-2 и заработала на этом 18 миллионов долларов! Тем не менее именно такие данные опубликовал 1 ноября ВЦИОМ по итогам опроса, посвященного киберспорту.

Итак, более половины опрошенных россиян, а точнее, 64%, считают, что киберспорт нельзя приравнивать к обычному спорту. Тем не менее половина респондентов считают, что в России киберспорт надо развивать.

В видеоигры играет каждый пятый россиянин (20%), а 30% когда-то играли, но бросили.

За тем, как российская команда Team Spirit громила соперников и зарабатывала свои миллионы, пристально следили только 10% опрошенных. 58% просто знают, что 17 октября наши киберспортсмены всех победили и выиграли много денег. Тем не менее почти половина россиян (46%) не хочет, чтобы их дети увлеклись киберспортом и всего 34% отнеслись бы к этому положительно.

Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2, который проходил в октябре 2021 года Бухаресте. Призовые за победу составили 18,2 миллиона долларов. Российских киберспортсменов поздравил Владимир Путин. А вот здесь на kp.ru мы собрали много интересных фактов о Team Spirit и о том, как далась им победа.