В Новой Зеландии птицей года выбрали летучую мышь

В Новой Зеландии летучую мышь выбрали птицей года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новозеландцы выбрали птицу года-2021, и ею стала летучая мышь. Млекопитающее впервые было номинировано на это звание.

По-латыни длиннохвостая летучая мышь, которая стала птицей года, называется Chalinolobus tuberculatus, а на местном наречии она называется пекапека тоу-роа. За летучую мышь проголосовали 58 561 человек, и она оставила позади около 70 других претендентов.

Пекапека – единственное млекопитающее-эндемик (коренной вид) в Новой Зеландии, но многие жители даже не знали, что она существует, сообщает в Twitter зоозащитная организация Forest&Bird. Номинировать млекопитающее на звание птицы года зоозащитники решили не только потому, что летучая мышь летает, но и чтобы привлечь внимание к проблемам пекапека. Ей угрожают белки-летяги, горностаи, крысы, кошки и другие обитающие на острове животные, и длиннохвостую летучую мышь нужно охранять, считают зоозащитники.

А вот так выбирают птицу 2022 года в Белоруссии.