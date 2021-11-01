Nord Stream 2 AG обжаловала решение земельного суда Дюссельдорфа по газовой директиве Евросоюза Фото: REUTERS

Компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG обжаловала в федеральном суде ФРГ решение земельного суда Дюссельдорфа об освобождении от газовой директивы Европейского союза. Об этом говорится в понедельник, 1 ноября, в материалах «Газпрома».

Как сообщает «Финмаркет», апелляцию подали 21 сентября.

В августе Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск Nord Stream 2 AG на решение Федерального сетевого агентства, который отказал освобождать газопровод от норм газовой директивы Евросоюза. По мнению представителей истца, в газовую директиву Европейского союза в 2019 году были внесены поправки специально для оказания влияние на Nord Stream 2.

Согласно норме, которая может применяться к газопроводу «Северный поток – 2», Nord Stream 2 AG будет обязана предоставить третьей стороне «недискриминационный» доступ к мощностям трубопровода согласно тарифам прокладчика.

По данным операторов «Северного потока - 2», на дату вступления изменений в силу в мае 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения финансирования, однако газовая директива исходит из физической завершенности проекта.