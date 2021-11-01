Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, сместив бывшего главу государства Петра Порошенко. Об этом гласят итоги опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.

- Среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Владимира Зеленского (31,9%), Петра Порошенко (31,6%), Виктора Медведчука (24,7%), Юрия Бойко (24,0%), Олега Ляшко (15,0%), Юлию Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11,0%). Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных, — гласит текст исследования.

При этом чуть более 40% опрошенных заявили, что нынешняя власть никак не отличается от предыдущей. Более 36% респондентов считают, что нынешняя власть хуже предыдущей, более 20% — лучше.

В апреле соцопрос показал, что большинство граждан Украины считают действующего президента страны Владимира Зеленского дилетантом. Участники исследования отвечали на вопрос "Как ы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского?". 57,1% респондентов выбрали ответ "непрофессиональная, дилетантская". Еще 16,3% украинцев считают ее "популистской". Только 12,1% респондентов ответили "профессиональной".