Самолет президента Кыргызстана не пустили в воздушное пространство Великобритании

Садыр Жапаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолету президента Киргизии Садыра Жапарова было отказано в приземлении на территории Великобритании из-за несоответствия воздушного судна техническим требованиям.

Как передает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на администрацию главы республики в понедельник, 1 ноября, для полета на саммит мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго президенту Казахстана пришлось арендовать частный самолет.

«Борт № 1 -Ту-154, на котором летает Жапаров, не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании … киргизскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране. Согласно требованиям, было принято решение о полете делегации Киргизии на частном самолете», - приводит издание слова представителя администрации президента Киргизии.

По данным агентства, президент Киргизии вылетел в Великобритании на частном реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000. Глава республики уже прибыл в Глазго, где выступит с речью на саммите во вторник, 2 ноября.