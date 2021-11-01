Правительство РФ составит список мест, доступных для посещения вакцинированным от коронавируса

Михаил Мишустин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство России определит перечень объектов, доступных для посещения вакцинированным от коронавируса, а главы российских регионов смогут расширить его. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

«У тех, кто сделал прививку, шире выбор, как использовать свободное время в условиях ограничений, в том числе в нерабочие дни … Перечень таких объектов будет определен правительством и может быть расширен главой конкретного региона», - сообщил он.

Глава правительства заявил о необходимости соблюдения во всех российских регионах рекомендаций санитарных врачей в нерабочие дни, отметив, что дополнительные выходные в первую очередь являются возможностью позаботиться о себе и своих близких, а также избежать риска заразиться.

«Важно, чтобы во всех субъектах РФ соблюдались рекомендации санитарных врачей и граждане ответственно подходили к своему здоровью. Такие дополнительные выходные – это в первую очередь возможность позаботиться о себе и своих близких, избежать риска заразиться», - сказал глава кабмина в ходе заседания координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.