Иммунолог назвал варианты "дельта"-штамма коронавируса самыми опасными для россиян

По мнению специалиста, все варианты коронавируса, существующие в мире, уже есть в России, просто случаи заражения ими пока единичны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иммунолог Николай Крючков в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что "Дельта"-штамм коронавируса, а также его варианты "дельта+" и AY.4.2, распространяющиеся на территории России, вызывают самые большие опасения.

По мнению специалиста, все варианты коронавируса, существующие в мире, уже есть в России, просто случаи заражения ими пока единичны. Он добавил, что варианты "дельты" представляются наиболее опасными не из-за более тяжелого течения заболевания и его последствий, а из-за скорости распространения.

"Адаптированность к коллективному иммунитету и поствакцинному, и естественному. Здесь разные штаммы ведут себя по-разному, есть варианты, которые уходят от защиты организма еще лучше, чем "дельта", но по совокупности свойств именно "дельта" вызывает наибольшее беспокойство", - заявил иммунолог.

Специалисты центра "Вектор" сообщали о первой фотографии "дельта"-штамма коронавируса. Снимки сделали через камеру электронного микроскопа. Специально для фотографий вирус искусственно вырастили на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки, передает ОТР.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен, сообщает телеканал "360".