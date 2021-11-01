Водитель, сбивший группу детей в Германии, сделал это намеренно

Водитель, который сбил группу детей в Германии, сделал это преднамеренно. Фото: Сергей ГАПОН

Мужчина, который был за рулем автомобиля, въехавшего 29 октября в группу детей в немецком городе Витценхаузен, сделал это преднамеренно, пишет Bild. В результате инцидента погибла восьмилетняя девочка, семилетняя и восьмилетняя девочка получили серьезные травмы.

30-летний мужчина временно задержан, его поместили в психиатрическую лечебницу, прокуратура ведет расследование происшествия. Пока правоохранительные органы не подтвердили и не опровергли, что причиной наезда на детей стали психические отклонения задержанного, но сообщают, что экстремистских мотивов у него не было.

Инцидент произошел 29 октября утром около детского сада в Витценхаузене. Автомобиль въехал в группу детей. Чтобы доставить пострадавших девочек в больницу, пришлось задействовать вертолеты.

Ранее kp.ru рассказывала о случае в Испании, когда в провинции Гвадалахара автомобиль сбил семь человек, четверо из них получили серьезные травмы. Водитель сбил людей намеренно, расстроившись, что его лишили опеки над детьми.