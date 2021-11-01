Аэропорты Москвы задержали или отменили более 30 рейсов из-за тумана

Московские аэропорты задержали или отменили более 30 рейсов из-за тумана Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В трех аэропортах Москвы – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» - задержали или отменили более 30 рейсов из-за тумана. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 20:00 по московскому времени, во «Внуково» был задержан один рейс, еще три отменены. В «Домодедово» - четыре рейса задержаны, 12 отменены, а в «Шереметьево» - три рейса задержаны, еще девять были отменены.

Ранее московских водителей предупредили об опасности, которая поджидает их на дороге. В ночь с 1 на 2 ноября на регион опустится туман. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными и осторожными на дорогах в связи со сложными погодными условиями. В Минтрансе Московской области призвали водителей соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. В связи со снижением видимости, в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.