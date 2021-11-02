Умер Бернар Лозе, один из основателей ассоциации "Франко-российский диалог"

Умер Бернар Лозе - французский экономист, общественный деятель, вице-президент ассоциации "Франко-российский диалог". Он скончался в Париже в возрасте 75 лет.

- Бернар Лозе посвятил многие годы своей жизни развитию связей с Россией ... Его смерть для нас стала огромной утратой, - сказала ТАСС генеральный секретарь организации Ирина Дюбуа.

По ее словам, Лозе был одним из тех, кто стоял у истоков "Франко-российского диалога", созданного в 2004 году. Также ранее он трудился на посту сопредседателя Генерального совета Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии".