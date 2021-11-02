Институт русского языка назвал словами года «спутник», «Афганистан» и «Северный поток»

Институт имени Пушкина выбрал слова года Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Слово «Спутник» стало словом года в России по результатам анализа Государственного института русского языка имени Пушкина.

В 2021 году слово «спутник» употреблялось в русскоязычных медиа в 9 раз чаще, чем в прежние годы. Как пояснили ТАСС в институте, это связано с широким обсуждением вакцинации от коронавируса и признания российского препарата «Спутник V» за рубежом.

На втором месте по упоминаниям оказалось слово «Афганистан», которое стали употреблять в 6,5 раз чаще в связи с приходом к власти в стране движения «Талибан»* и обсуждением этой темы. Новостная лента, отметил проректор по науке института Пушкина Михаил Осадчий, «задела спящую травму российского общества и вызвала бурную реакцию». Третьим самым упоминаемы в этом году словосочетанием стало «Северный поток – 2», частота использования которого возросла в 5 раз.

В институте уточнили, что исследование проходило в три этапа. На первом выявлялись наиболее обсуждаемые темы, на втором анализировались ключевые слова, на последнем они ранжировались по росту частотности употребления по сравнению с четырьмя предыдущими годами. В пятерку самых упоминаемых слов попали также «перепись» и «импичмент».

*Запрещенная в России террористическая организация