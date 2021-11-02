Врач предупредил о вреде лечения коронавируса на дому антибиотиками и противовирусными препаратами Фото: Мария ЛЕНЦ

Бесконтрольное лечение коронавируса антибиотиками и противовирусными препаратами в домашних условиях может представлять опасность для больного, предупредил заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников.

При амбулаторном использовании антибиотики не должны назначаться вообще, поскольку никак не воздействуют на коронавирус, написал врач в своем Facebook. По его словам, даже пневмония на фоне COVID-19 не является причиной для назначения антибиотиков. Их применение возможно только при тяжелой форме коронавируса у больных, находящихся в реанимации на аппарате ИВЛ, сообщил он.

Действие на коронавирус таких противовирусных препаратов как «Коронавир», «Арепливир», «Ковидолек», «Арбидол», «Гриппферон» и других еще не доказано, заявил Мельников. Такие лекарства есть смысл принимать лишь в первые дни болезни или до появления первых симптомов, отметил специалист. Он сообщил, что реальное действие при COVID-19 оказывает ремдесивир, однако этот препарат выпускается в виде инъекций, значит, его применение возможно только в больницах.

«Все остальные якобы противовирусные препараты доказанной эффективности не имеют…В лучшем случае они просто неэффективны, в худшем (как «Фавипиравир») могут принести существенный вред. Естественно, не нужно принимать противогриппозные препараты («Осельтамивир»/»Тамифлю», «Занамивир»/»Реленза», «Ремантадин»)», – предупредил эксперт.

Также Мельников заявил, что никакого эффекта при лечении коронавируса не имеют и антикоагулянты, которые только снижают риск развития тромбоза. При домашнем лечении не следует принимать и Ккортикостероиды («Дексаметазо», «Преднизолон»), поскольку они вызывают большое количество опасных побочных эффектов. Смысл в их применении есть при цитокиновом шторме и дыхательной недостаточности, однако, как правило, в больничных условиях.