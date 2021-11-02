Песков назвал публикацию о российских военных на «границе» с Украиной некачественным вбросом

Песков назвал о российских военных на «границе» с Украиной некачественным вбросом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Публикация газеты Politico о том, что российские военные якобы начали размещение на границе с Украиной, является некачественным вбросом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как заявил пресс-секретарь президента России на встрече с журналистами, не стоит тратить время и комментировать подобные публикации. Передвижение российской военной техники на территории РФ – это исключительное дело Москвы, заявил он. Песков добавил, что Россия никогда никому не угрожала.

Как писал сайт kp.ru, ранее американское издание Politico опубликовало снимки со спутника, на которых, как отмечается в публикации, показано размещение российских военных чкобы на границе с Украиной. На самом деле на фото представлена Смоленская область, которая не граничит с Украиной.

В публикации издание отмечает, что новые фото являются доказательством, что у РФ идет скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит только с Белоруссией, а от Украины отделена другим российским регионом - Брянской областью.