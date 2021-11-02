Новое жилье в Москве подешевело на 2% за октябрь 2021

Стоимость первичного жилья постепенно снижается, вторичного - стабилизируется Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты экосистемы недвижимости "Метр квадратный" сообщили, что по итогам октября 2021 года средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках снизилась на 2,3 процента, до 277 тысяч рублей. об этом во вторник, 2 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

В Подмосковье стоимость "квадрата" снизилась на 0,8 процента, до 148 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге рост цен и вовсе остановился.

"В остальных регионах в октябре произошло снижение цен на "первичку" примерно на 1 процент, в среднем до 82-83 тысяч. На вторичном рынке цены в целом по стране практически прекратили рост, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где они прибавили 1-2 процента в октябре", - сообщили в компании.

Аналитики добавили, стоимость первичного жилья постепенно снижается, вторичного - стабилизируется.

До этого аналитики компании "Метриум" сообщили, какие типы квартир поднялись в цене на российском рынке заметней всего. Оказалось, что это студии в массовых новостройках. Так, в Москве они подорожали в среднем на 42%, до 7,56 млн рублей, сообщает издание "Свободная пресса"

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