МВД призвало россиян отказаться от несогласованных акций протеста 4-7 ноября 2021 Фото: Александр РОГОЗА

МВД РФ предупредило россиян об ответственности за участие в несогласованных акциях протеста. По информации ведомства, они запланированы в России на 4-7 ноября, МВД призвало граждан не участвовать в них.

«Призываем отказаться от участия в несанкционированных акциях. Рекомендуем неукоснительно соблюдать установленные в регионе ограничения. Если ваши несовершеннолетние дети или другие родственники высказывают намерения пойти на несогласованные публичные мероприятия в качестве участников либо зрителей, предупредите их о негативных последствиях такого поступка», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

В МВД напомнили, что в стране действуют ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. Как заявили в ведомстве, полицейские готова обеспечить правопорядок, и любая провокация в отношении сотрудников полиции будет пресекаться. За массовые беспорядки в ходе несогласованных акций МВД пригрозило уголовной преследованием.