Украинский миллиардер заявил, что реинтеграция территорий Донбасса реальна

Вадим Новинский уверен, что процесс возвращения Донбасса в состав Украины надо организовать "по горячим следам, в считанные годы" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Украинский миллиардер, внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Новинский заявил, что реинтеграция в состав Украины неподконтрольных территорий Донбасса все еще реальна. Об этом во вторник, 2 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

"Вести переговоры на основе Минских соглашений надо сейчас, немедленно, иначе окно возможностей окажется закрытым. И уже через год наша украинская власть, критикующая Минские соглашения в том числе за то, что в них прописаны федеративные отношения с ныне неподконтрольными территориями, будут рады возвращению Донбасса на условиях конфедерации", - пояснил он.

Новинский уверен, что процесс возвращения Донбасса в состав Украины надо организовать "по горячим следам, в считанные годы".

Сайт KP.ru рассказывал о украинских военных, которые нанесли мощный минометный удар по окраине Донецка. По селу Веселое на северо-западе столицы было выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров.