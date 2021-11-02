В Северной Осетии умер старейший в России ветеран войны Тимофей Марзоев. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания.

В Северной Осетии 2 ноября умер Тимофей Марзоев, старейший в России ветеран Великой Отечественной войны. Весной ему исполнилось 105 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Меняйло.

«Тимофей Георгиевич был достойным сыном своей страны, служил примером мужества и настоящего патриотизма. Участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Дошел до Австрии… Сегодня его не стало…», - написал Меняйло.

Фамилия Тимофея Марзоева была внесена в российскую книгу рекордов – он был старейшим из живущих ветеранов Великой Отечественной войны.

В мае Тимофею Марзоеву исполнилось 105 лет. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания.

Тимофей Марзоев родился 10 мая 1916 года. За героизм во время Великой Отечественной был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах».

«Тяжело, когда уходят наши старшие. Это большая утрата для всех нас. Светлая память Тимофею Георгиевичу», — написано на странице Сергея Меняйло.

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