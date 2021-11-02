Житель Оренбурга отсудил 200 тысяч рублей за некачественный IPhone

Суд встал на сторону покупателя Фото: REUTERS

Житель Оренбурга отсудил 200 тысяч рублей после покупки некачественного смартфона. Такую сумму присудили за телефон и моральный вред.

Как сообщает 56orb.ru, мужчина приобрёл IPhone 11 Pro за 121 900 рублей. Вначале телефон не давал сбоев, но позже перестала работать функция Face-ID, и он стал нагреваться при зарядке. Покупатель обратился в салон, где приобрел гаджет. Там провели диагностику и заверили, что такого больше не повторится, но неполадки остались.

После того, как магазин перестал реагировать на жалобы, мужчина обратился в суд. В результате, суд частично удовлетворил требования истца и обязал магазин выплатить стоимость товара в размере 121 900 рублей, 500 рублей в качестве компенсации морального вреда и ещё 61 245 рублей за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

С продавца также взыскали 3940 рублей госпошлины и 9600 рублей за оплату судебной экспертизы.