Белоруссия начала поставку электроэнергии на Украину

Белоруссия 2 ноября начала поставлять Украине электроэнергию. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Белоруссия начала поставлять на Украину электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Министерства энергетики. Поставки начались 2 ноября в 14.00. В энергосистему Украины пошла электроэнергия мощностью 500 МВт. Поставки будут осуществляться до 21.00.

«Поставки осуществляются по запросу украинской стороны», - отметили в Минэнерго Белоруссии.

В министерстве уточнили, что речь не идет о долгосрочных коммерческих контрактах с украинской стороной, помимо заключенных ранее.

«Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит Украине 500 МВт электроэнергии», - сообщает Минэнерго Белоруссии.

Ранее на kp.ru сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 ноября заверил украинцев, что в отопительный сезон не предполагается каких-либо отключений электроэнергии либо газа и рассказал о возможных коммерческих поставках электроэнергии из Белоруссии.