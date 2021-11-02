Более 3,3 тысячи непривитых медиков отстранили от работы в Канаде

В Канаде отстраняют от работы непривитых медиков, из-за этого в больницах возникает дефицит кадров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В канадской провинции Британская Колумбия от работы отстранили 3 325 медработников, которые отказались вакцинироваться от COVID-19 или по каким-то причинам не предоставили документы от вакцинации. В вынужденный отпуск канадских непривитых медиков отправили за свой счет, заработная плата за ними не сохраняется.

После применения этой меры больницы Британской Колумбии ощутили серьезную нехватку персонала, рассказывает телеканал Global News. Во многих медучреждениях из-за этого пришлось отложить запланированные ранее хирургические операции.

Глава Минздрава региона Эдриан Дикс сообщил телеканалу, что полный курс вакцинации от ковида прошли 96 процентов медработников Британской Колумбии.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Дмитрий Медведев высказался об ущемлении прав непривитых как об эффективной мере, которая встречает поддержку большинства.