В Минздраве не поддерживают идею выдавать QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом

Инфекционист Минздрава не поддерживал идею выдавать QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что не поддерживает идею выдавать QR-коды тем гражданам, у кого не была официально подтверждена болезнь.

- К сожалению, я иногда слышу разговоры, что нужно тех, кто не обращался в больницу, неофициально переболевших, признать переболевшими, чтобы присвоить им QR-коды соответствующие и так далее. Но эта позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно, — сказал специалист.

Он уточнил, что переболевшими принято считать тех, кто обращался в больницу, так как у них точно есть иммунитет к вирусу. Чуланов добавил, что спустя полгода после болезни необходимо сделать прививку.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала людей с низким иммунитетом ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через шесть месяцев. Вуйнович также отметила, что введение в России нерабочих дней для минимизации рисков распространению коронавируса среди населения можно оценить как эффективную меру, но во много она будет зависеть от отношения граждан.