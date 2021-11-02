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Здоровье2 ноября 2021 21:07

В Минздраве не поддерживают идею выдавать QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом

Переболевшими принято считать тех, кто обращался в больницу, так как у них точно есть иммунитет к вирусу, уточнил инфекционист Владимир Чуланов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Инфекционист Минздрава не поддерживал идею выдавать QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом

Инфекционист Минздрава не поддерживал идею выдавать QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что не поддерживает идею выдавать QR-коды тем гражданам, у кого не была официально подтверждена болезнь.

- К сожалению, я иногда слышу разговоры, что нужно тех, кто не обращался в больницу, неофициально переболевших, признать переболевшими, чтобы присвоить им QR-коды соответствующие и так далее. Но эта позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно, — сказал специалист.

Он уточнил, что переболевшими принято считать тех, кто обращался в больницу, так как у них точно есть иммунитет к вирусу. Чуланов добавил, что спустя полгода после болезни необходимо сделать прививку.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала людей с низким иммунитетом ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через шесть месяцев. Вуйнович также отметила, что введение в России нерабочих дней для минимизации рисков распространению коронавируса среди населения можно оценить как эффективную меру, но во много она будет зависеть от отношения граждан.