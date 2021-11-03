Названа причина смерти освободившегося из колонии актера Дмитрия Гуменецкого Фото: кадр из сериала

Названа причина смерти актера из сериала «Бригада» Дмитрия Гуменецкого. Он умер вскоре после освобождения из рязанской колонии №3, где отбывал наказание за наркотики.

Актер боролся с онкологическим заболеванием. Он отбывал наказание в колонии строгого режима и должен был выйти на свободу в 2023 году, но в феврале 2021-го попросил об УДО.

Причиной стало состояние здоровья. У Гуменецкого подтвердилось онкологическое заболевание. Прошение удовлетворили, его освободили в апреле 2021 года, но состояние здоровья мужчины ухудшалось очень быстро. В последние месяцы он находился в тюремной больнице, сообщает Пятый канал.

Скончался в конце октября в возрасте 49 лет. Последние дни свой жизни актер провел в хосписе, сообщает ФАН.

Дмитрий Гуменецкий, известен зрителю по роли Шмидта в криминальной саге «Бригада».

Актер был осужден в 2016 году. Тогда Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор Дмитрию Гуменецкому за то, что в своем гараже и машине он хранил почти 300 килограммов концентрата для приготовления синтетических наркотиков.

Концентрата хватило бы для приготовления порядка 7 тонн смесей для продажи на улицах.

Следствию удалось установить, что канал поставки был налажен из подпольных лабораторий в Юго-Восточной Азии, сообщает телеканал "360".

Гуменецкий был не только артистом, но и бывшем майором спецназа внутренних войск МВД России.