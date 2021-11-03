В Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9

Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Чили Фото: REUTERS

В среду, 3 ноября, в Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным специалистов центра, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 93 километрах к северо-западу к северо-востоку от чилийской столицы Сантьяго с населением около 4,8 миллиона человек. Очаг землетрясение залегал на глубине 116 километров.

Сообщений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 февраля 2010 года у чилийского побережья произошло самое мощное землетрясение в стране за последние десятилетия. В результате подземных толчков и последовавшего за ними цунами в Чили погибли более 800 человек, еще 1,2 тысячи считаются пропавшими без вести, тогда было повреждено 1,5 миллиона домов.