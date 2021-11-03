Экс-советник главы "Роскосмоса" Сафронов помещен в карцер за попытку приклеить антенну

Задержание Ивана Сафронова / Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на трое суток отправлен в карцер за нарушение правил СИЗО "Лефортово", сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитник Александр Хуруджи.

По его словам, причиной наказания послужила попытка приклеить антенну телевизора к стене камеры ленточками обертки от колбасы. Таким образом заключенный пытался решить проблему плохого сигнала, из-за которого телевизор не транслировал каналы. Сигнал появился, но инициативу Сафронова не поддержали сотрудники изолятора.

"Проблема в том, что по правилам СИЗО заключенным запрещается что-либо приклеивать к стенам камер", - объяснил Хуруджи.

По его словам, Сафронов пробудет в карцере до пятницы, 5 ноября.

Напомним, Сафронова арестовали 7 июля. Как сообщили kp.ru в ФСБ России, по версии следствия, сотрудник "Роскосмоса" выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирая для ее представителя сведения, составляющие государственную тайну. Отмечается, что речь идет об информации о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по признакам госизмены, за что ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы. В "Роскосмосе" он успел поработать только четыре недели.