Нарышкин обсудил с директором ЦРУ борьбу с международным терроризмом

Сергей Нарышкин Фото: Александр Жданов

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе встречи с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом в минувший вторник, 2 ноября, в Москве обсуди борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. Об этом сообщило пресс-бюро СВР.

«В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», - говорится в заявлении пресс-службы.

Уточняется, что встреча состоялась по инициативе американской стороны. Директор ЦРУ по поручению США Джо Байдена находится с делегацией американских представителей в Москве с двухдневным визитом (2 и 3 ноября).

Это первая очная встреча Нарышкина с Бернсом, назначенным директором ЦРУ в текущем году. Ранее глава СВР рассказал, что письменно поздравил Брэнса с назначением на эту должность, и выражал надежду на личную встречу.

Бернс служил американским послом в России в 2005 - 2008 годах. Он был утвержден на посту директора ЦРУ в марте ткущего года, став первым карьерным дипломатом на данной должности в истории США.