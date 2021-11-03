Кремль: Понимание о целесообразности контакта Путина и Байдена достигнуто Фото: REUTERS

Понимание о целесообразности контакта президентов США и Росси, Владимира Путина и Джо Байдена достигнуто. Такое заявление в среду, 3 ноября, сделал, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что при встрече с Байденом у Путина будет возможность рассказать, что Россия делает по климату.

«Я убежден, что, когда состоится очередное общение у президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, как мы уже говорили, я думаю, у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, в Кремле не согласны с заявлениями американского лидера о том, что российский президент ничего не делает по климату. Как отметил пресс-секретарь, действия России последовательны, однако Тундра действительно горит, но горят леса и в Калифорнии, Турции и других странах.

Напомним, Байден, выступая на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго, вновь заявил о том, что главы России и Китая не приехали на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Риме, а также отметил, что в нашей стране «тундра горит», а в Москве якобы игнорируют проблемы климата.