Цены на авиакеросин и дизтопливо рекордно выросли 3 ноября 2021

Дизельное топливо растет в цене, как летнее, так и зимнее Фото: REUTERS

В среду, 3 ноября 2021 года, цена авиакеросина в ходе торгов на бирже превысила 58,25 тысячи рублей за тонну, обновив рекорд стоимости, установленный 1 ноября. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По итогам сегодняшних торгов стоимость авиакеросина увеличилась на 0,7 процента и достигла отметки в 58,25 тысячи рублей за тонну. В последний раз цена данного вида топливо на бирже достигла максимума всего двумя днями ранее, составив 58,22 тысячи рублей за тонну.

Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке дизельного топлива, причем как летнего, так и зимнего. Летнее дизтопливо достигло 52,68 тысячи рублей за тонну (рост 0,4 процента), зимнее - 59,44 тысячи за тонну (увеличение 0,8 процента).

Предыдущий рекорд в первом случае был установлен всего днем ранее, во втором – на прошлой неделе.