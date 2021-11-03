Годовая инфляция в России ускорилась до 8,13% Фото: REUTERS

Годовая инфляция в России в октябре текущего года составила 8,13%. Соответствующие данные приводит Росстат. Текущий показатель является рекордным с января 2016, когда инфляция было на уровне 9,77%.

По сравнению с сентябрем потребительские цены в октябре выросла на 1,11%, что является максимальным месячным ростом с марта 2015 года. Показатель впервые с января 2019 года превысил 1%. В целом с начала текущего года стоимость учитываемых Росстатом при расчете инфляции товаров и услуг подорожала на 6,49%.

Цена продовольственных товаров в октябре текущего года выросла на 10,89% в годовом выражении и на 2,17% - в месячном. Непродовольственные товары подорожали на 8,17% в годовом выражении и на 0,78% - в месячном. Стоимость услуг за год поднялась на 4,36%, а за месяц - на 0,01%.

В Росстате отметили, что рост потребительских цен на 1,2% и более зарегистрирован в 49 российских регионах, а в наибольшей степени это наблюдается в Республике Северная Осетия-Алания (на 2,1%) из-за удорожания продуктов питания на 4,1%. Кроме того, сообщается, что в Москве цены выросли на 0,7%, а в Санкт-Петербурге - на 1,2%.

Отдельно в ведомстве заявили о продолжающемся росте цен на плодоовощную продукцию, стоимость которых в октябре увеличилась на 25,6% в годовом выражении и на 8,65% по сравнению с сентябрем. Так, за прошедший месяц цены на огурцы выросли на 48,7%, помидоры - на 43,8%, картофель - на 15,5%, апельсины - на 10,7%, бананы - на 5,8%. Тем временем, подешевели лимоны на 14,9%, а яблоки - на 5%.