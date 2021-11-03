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Авто3 ноября 2021 23:01

Эксперты авторынка не увидели оснований для снижения цен на машины до конца 2021 года

Новых машин нет, а цены на подержанные прибавляют в среднем по 4% в месяц
Елена АКИМОВА
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Эксперты авторынка не увидели оснований для снижения цен на машины до конца 2021 года

Эксперты авторынка не увидели оснований для снижения цен на машины до конца 2021 года

Фото: Shutterstock

Последний год цены на машины, как и на все остальное, меняются только в сторону увеличения.

Авто с пробегом подорожали примерно наполовину, но дефицита подержанных машин в стране нет, говорят эксперты.

На вторничном рынке сегодня повышенный спрос, что провоцирует рост цен. Только в октябре машины с пробегом стали стоить на 4% дороже. Средняя стоимость подержанного автомобиля в прошлом месяце, по данным портала, составила 660 тысяч рублей. Такие цифры озвучивает аналитик «Дром.ру» Даниил Бутов.

- Активность на рынке подержанных авто фиксируется с третьего квартала прошлого года. То есть, с того момента, как рынок адаптировался к коронавирусным ограничениям. На протяжении этого времени средние цены на машины растут, - подтверждает NEWS.ru представитель сервиса «Авито Авто».

Предпосылок к тому, чтобы рост цен остановился, сегодня просто нет. Минимум до конца 2021 машины будут дорожать, сообщает газета "Известия".

Самыми популярными авто на «вторичке» в 2021 году стали LADA Priora, Toyota Corolla и LADA 2114 Samara.

Экономисты объясняют рост цен на машины не только рыночными условиями, но и инфляцией. Она в России достигла рекордных показателей. Впервые за пять лет годовой показатель превысил 8%.

Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2021 года уровень инфляции в России может составить 7,4—7,9%, а в 2022-м он должен опуститься до 4—4,5%. Способствовать этому должна проводимая регулятором денежно-кредитная политика, пишет RT.