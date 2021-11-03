Госдеп США приветствовал возобновление переговоров с Ираном по ядерной сделке

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты приветствуют решение о возобновлении многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана в Вене и собираются принять них участие. Об этом заявил журналистам на брифинге в среду, 3 ноября, руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне «действительно приветствуют» объявление партнеров из Евросоюза, что они скоординировали действия со всеми участниками будущих встреч и договорились начать «седьмой раунд» переговоров о взаимном возвращении к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в понедельник, 29 ноября.

По словам Неда Прайса, на консультации в австрийскую столицу вылетит спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли, который «опять будет координировать участие США в этих переговорах», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что Вашингтон готов снять с Тегерана те санкции, которые идут вразрез с СВПД, однако позже госдеп США исключил полное снятие санкций с Ирана, назвав полный отказ от ограничений, введенных в отношении Тегерана после 2017 года, неприемлемым.