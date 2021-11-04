Космонавты с борта МСК поздравили россиян с Днем народного единства

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили россиян с Днем народного единства Фото: Кадр видео

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров обратились ко всем россиянам с борта Международной космической станции (МКС), чтобы поздравить нас с Днем народного единства, который с 2005 года отмечается в России 4 ноября. Видео поздравления опубликовал на своем сайте Роскосмос.

«Этим праздником мы отдаем дань памяти давним событиям 1612 года, когда в едином духовном и ратном порыве народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов», - сказал Антон Шкаплеров.

В свою очередь, Петр Дубров призвал всех граждан России помнить, как народ объединялся ради победы над общим врагом, ради жизни, мира и процветания.

«Сегодня мы хотим пожелать всем вам никогда не терять, а хранить и беречь это чувство народного единства, братское чувство всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой Родины», - подчеркнул он.

«Будьте здоровы и берегите своих близких», - добавил космонавт.

К слову, сайт kp.ru рассказывал, что 4 ноября в России отмечается несколько праздников, среди них – День Казанской иконы Божией Матери и День заботы о себе.