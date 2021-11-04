Сбербанк продает свои дочерние банки в Европе

Сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбербанк Европа подписал соглашение о продаже дочек в Центральной и Восточной Европе. Будут проданы банки в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, совокупный актив "дочек", число которых насчитывает 162 филиала и около 600 тысяч клиентов, составляет 7,329 миллиарда евро. Сумма сделки - около 500 миллионов евро.

Отмечается, что сделка должна быть согласована локальными и международными регуляторами, а также локальными антимонопольными ведомствами. Ожидается, что это произойдет в 2022 году.

Как сообщают в Сбербанке, решение продать "дочек" принято в связи с желанием сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели.

Как ранее писал сайт kp.ru, по итогам 9 месяцев 2021 года Сбербанк выдал населению свыше 2,1 трлн рублей потребительских кредитов (не считая ипотеки и автокредитования), что на 42% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. И это больше, чем за весь 2020 год.