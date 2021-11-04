В России отмечается День народного единства

Праздник отмечается ежегодно 4 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начиная с 2005 года, 4 ноября в России отмечают государственный праздник - День народного единства. В 2021 году в соответствии с указом президента страны Владимира Путина он вошел в перечень длинных ковидных каникул.

День народного единства - это праздник, установленный в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Исторически он связан с окончанием Смутного времени на Руси, когда после смерти царя Ивана Грозного на престол взошли Романовы. Также праздник приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2021 году на День народного единства не будет массовых гуляний или масштабных мероприятий из-за введенных в стране ограничительных мер по борьбе с коронавиурсом. Однако праздник можно провести дома, за просмотром любимых советских сказок или других фильмов для всей семьи. Также никто не запрещал гулять - нужно лишь помнить про меры безопасности и избегать толпы.