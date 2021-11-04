В Роспотребнадзоре заявили, что пациенты с отрицательным ПЦР-тестом не заразны

Вероятность ложного результата в современных тестах сведена до минимума Фото: ИВАНОВА Диана

Отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус говорит о том, что больной больше не является заразным. Лишь в редких случаях современные тесты показывают лже-отрицательный результат, сообщила заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Эксперт отметила, что на ложный результат могут повлиять неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, а также нарушение условий транспортировки пробы. В таком случае тест может показать, что пациент уже не заразен, хотя на самом деле это будет не так.

Однако, как отметила Руженцова, такие случаи все-таки редки. А высокая чувствительность тестов и отработанная техника взятия анализа позволяет свести частоту таких ложноотрицательных тестов до минимума, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, для достижения уровня коллективного иммунитета вакцинацию по эпидпоказаниям препаратом «Спутник Лайт» следует проводит спустя шесть месяцев после перенесенного коронавируса, или спустя полгода месяцев после предыдущей первичной завершенной вакцинации.