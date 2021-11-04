Новым министром обороны Украины стал бывший вице-премьер Алексей Резников

Алексея Резникова утвердили на должность нового министра обороны Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 4 ноября, Украина получила нового министра обороны. Им стал бывший вице-премьер Алексей Резников.

Решение принималось в прямом эфире. За кандидатуру Резникова проголосовали 273 депутата украинской Верховной Рады (необходимый минимум для принятия решения – 226 голосов).

Кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны предложил президент Украины Владимир Зеленский. Предыдущий министр Андрей Таран ушел в отставку после нескольких скандальных происшествий, в том числе и применения ударного дрона «Байрактар» против армии ДНР. Таран руководил украинским Минобороны с середины 2020 года.

Алексей Резников – сугубо гражданский человек, его военный опыт ограничивается срочной службой в войсках Парашютно-десантной службы еще в ВВС СССР. Новый министр обороны имеет юридическое образование и многолетний опыт адвокатской практики. Больше информации о человеке, который возглавил оборонное ведомств Украины, читайте здесь.